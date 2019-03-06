فرحات وبولاية هدافان في لقاء فريقيهما :

عرف اللقاء الذي جمع نادي لوهافر بضيفه نادي ماتز لحساب الجولة السابعة والعشرين من الليغ 2 الفرنسية أول أمس مشاركة أربعة لاعبين جزائريين، ويتعلق الأمر بكل من فرحات وفيكتور لكحل من جانب أصحاب الأرض، فيما شارك الحارس أوكيدجا وبولاية أساسيين من جانب الضيوف، فهذا الداربي الجزائري على الأرضي الفرنسية شهد تألقا كبيرا للاعبينا، فبعد أن كان فرحات صاحب الهدف الأول في المواجهة، جاء الرد من ماتز عن طريق بولاية الذي منح فريقه هدف التعادل ونقطة ثمينة جدا في صراع النادي من أجل تحقيق الصعود لليغ 1.

اللقاء يكون قد توبع من الطاقم الفني للخضر

مشاركة أربعة لاعبين جزائريين في لقاء واحد، بمثابة فرصة حقيقي للطاقم الفني للخضر من أجل معاينتهم عن قرب في لقاء قوي ومهم للجانبين، فثلاثة لاعبين يتواجدون في القائمة الموسعة المعنية بالدخول في تربص الشهر الحالي تحضيرا للقاء غامبيا في ختام التصفيات المؤهلة إلى كان مصر وكذلك لقاء تونس ودي، ما أن فيكتور لكحل مرشح بقوة لتقمص ألوان الخضر لأول مرة بعد أن قام سوى وثائقه الإدارية.

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