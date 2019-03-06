فينيسيوس :الخروج من ثمن النهائي أمر مُحزن للغاية

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة أجاكس أمستردام، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض فينيسيوس للإصابة في الشوط الأول بالساق اليمنى، ليحل أسينسيو بديلا له في المباراة التي خسرها الملكي بنتيجة (4-1).

وقال فينيسيوس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “الطبيب أخبرني أن الإصابة ليست خطيرة”.

وأضاف: “لقد كنت في إحدى الهجمات، والمدافع ضربني بقوة في القدم اليمنى، وأضرني كثيرًا، لكن أطباء النادي حاولوا تهدئتي، وقالوا لا داع للقلق”.

وتابع: “ريال مدريد فريق اعتاد على الانتصار بكل شيء، والخروج من ثمن النهائي أمر مُحزن للغاية، ونعرف أن ذلك سيكون درسًا لنتعلمه”.

وختم “لكننا لا نريد أن نخسر أبدا، حيث كان يوما صعبا وعلينا أن نُعيد التفكير مرة أخرى فيما حدث وما يتبقى من الموسم، وما الذي يجب علينا تحسينه”.