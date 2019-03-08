أنتيرو هنريك: تصرف رابيو غير مقبول

ما زالت نار خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا تلتهم أروقة النادي الباريسي، ولا أحد ينجو منها، بما فيهم لاعب الوسط أدريان رابيو، رغم أنه خارج حسابات المدرب توماس توخيل منذ فترة.

وأثار رابيو غضب إدارة البي إس جي لحضوره حفل في ملهى ليلي، عقب ساعات من خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد.

وفي تصريحات لراديو مونت كارلو، انتقد المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أنتيرو هنريك، رابيو بشدة.

وقال هنريك “أجد أن تصرف لاعب مثل أدريان رابيو تجاه النادي وزملائه ومشجعيه غير مقبول ويفتقد للمهنية. أذكركم أنه حتى 30 جوان 2019 هو يعد ضمن فريقنا”.

ويأتي هذا في إشارة إلى أن رابيو خارج حسابات توخيل منذ أشهر، علمًا بأن تقارير صحفية قد أشارت إلى قرب انتقال اللاعب إلى برشلونة، الأمر الذي يعد بعيدًا حتى الآن.