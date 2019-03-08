أوكيدجا يؤكد استدعاءه للتربص المقبل للمنتخب :

أكد الحارس الجزائري وحارس نادي ماتز الفرنسي ألكسندر أوكيدجا تواجده في التربص المقبل للمنتخب الوطني ولقاءي غامبيا في تصفيات الكان وتونس بعده بأربعة أيام وديا، أوكيدجا وأثناء قيامه ببث مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي سئل عن إمكانية تواجده في كأس إفريقيا المقبلة في مصر، وقال:” التواجد في كأس إفريقيا؟ لا أعلم بلماضي لم يحدد بعد، لكن بالنسبة للتربص المقبل ولقاءي تونس وغامبيا فقد وصلتني الدعوة للدخول للتربص”، وبهذا يؤكد أوكيدجا أنه الحارس الثالث للخضر في التربص المقبل قاطعا الطريق على الحراس الآخرين زغبة، صالحي، عسلة وغيرهم، يشار إلى أن المنصبين الأول والثاني محجوزون على ما يبدو لمبولحي ودوخة، إلا في حال حصول مفاجأة كبيرة.

بورقعة -ع

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