بارتوميو يُحرج بيريز بتصريح جريء

لا يزال شبح خروج ريال مدريد خالي الوفاض هذا الموسم بدون بطولات، يسيطر على الوسط الرياضي الإسباني، خشية تكراره مستقبلًا سواء مع النادي الملكي أو الانتقال إلى الغريم التقليدي برشلونة.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أخبر بعض المقربين منه، أنه كان سيتقدم باستقالته، إذا تعرض فريقه الكتالوني لنفس ما حدث مع ريال مدريد هذا الموسم.

ويعيش ريال مدريد، واحدة من أصعب الفترات في تاريخه، بعد الإقصاء من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا في غضون أسبوع واحد فقط، وأصبح القتال على الليغا شبه مستحيل.

وكانت تقارير إسبانية قد أشارت مؤخرًا إلى أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، تنوي إقالة المدرب سانتياغو سولاري وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلًا منه.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا برصيد 48 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر برشلونة، بعد خوض 26 جولة.