بدران قريب من الانتقال لديجون الفرنسي :

كشف موقع “دي زاد فوت” المتخصص بحسب مصادره الخاصة أمس الخميس، أن وكيل أعمال لاعب المنتخب الوطني عبد القادر بدران تلقى اتصالات من نادي ديجون الفرنسي، بدران بات قريبا جدا من ترك الدوري الجزائري والانتقال لدوري كبير الموسم المقبل، وهذا عطفا على المستويات الكبيرة التي يقدمها منذ فترة، إلى جانب ديجون ترغب إدارة نادي أندرلخت البلجيكي أيضا في ضم بدران وستعمل على إغرائه براتب كبير من أجل ضمه، لأن عقده سينتهي بنهاية الموسم ولن تكون مضطرة للتفاوض مع ناديه، ورغم أن ديجون فريق مميز إلا أنه بات أقرب للسقوط للدرجة الثانية وبدران ربما يفضل الدوري البلجيكي على الدرجة الثانية الفرنسية.

بورقعة -ع

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