براهيمي أول الجزائريين المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال :

حقق نادي بورتو فوزا كبيرا على حساب خصمه وضيفه روما بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليضمن بذلك مروره للدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، اللقاء عرف غياب لاعب الخضر ياسين براهيمي عن التشكيلة الأساسية، حيث شارك فقط بداية من الدقيقة الـ69 ولعب ما تبقى من اللقاء إضافة إلى النصف ساعة من الأوقات الإضافية، براهيمي يكون بذلك أول جزائري يصل لربع نهائي دوري الأبطال في انتظار مرور بن طالب أو محرز الأسبوع المقبل ولو أن حظوظ الأخير أكبر بكثير من حظوظ الأول.

غضب من عدم إشراكه أساسيا ضد روما

عدم مشاركة براهيمي كأساسي في لقاء سهرة الأربعاء كان مفاجئا جدا، حيث لم يهضم الجزائري هذا القرار، ياسين يعتبر قطعة أساسية في الفريق وشارك بانتظام في كل اللقاءات السابقة وعدم مشاركته في لقاء روما يعتبر مؤشرا سلبيا قد يعني عدم الاعتماد عليه مجددا، ومن دون شك، فإن مدرب بورتو سيرجيو كونسيساو يكون قد لمس غضب براهيمي من عدم إشراكه وسيعمل على احتواء الأمر مستقبلا، يشار إلى أن عقد براهيمي ينتهي بنهاية الموسم الحالي ورغم مطالبات الكثيرين بركنه على الدكة بسبب عدم التجديد، إلا أن مدرب بورتو قال دائما أنه سيعتمد على براهيمي مادام يرى فيه التفاني وخدمة الفريق وسيضعه على الدكة إن لم يعد يلمس هذا الأمر.

مدرب بورتو: ” عدم مشاركة براهيمي أمر عادي وأملك الكثير من اللاعبين”

مدرب أف سي بورتو سيرجيو كونسيساو أدلى يوم أمس بتصريحات للإعلام البرتغالي تحدث فيها عن غياب براهيمي عن التشكيلة الأساسية، فرغم أن الأمر حدث مهم، إلا أن كونسيساو أراد أن يجعل منه لا حدث، حيث قال أن براهيمي لاعب من ضمن اللاعبين ويمكن أن يشارك ويمكن ألا يشارك وفي هذا الشأن، قال: ” لماذا لم يشارك براهيمي ؟، الأمر عادي، ياسين شارك في اللقاء الماضي ضد بنفيكا ولاعبين آخرين لم يشاركوا، الآن هو لم يشارك، لدي مجموعة كبيرة ورائعة من اللاعبين كلهم يرغبون في المشاركة، اليوم براهيمي وغدا لاعب آخر وهكذا، هناك منافسة قوية في الفريق وأعتقد أن الأمر صحي لجميع اللاعبين” .

بورقعة -ع

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