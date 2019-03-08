برشلونة يحتفي بأول امرأة تنضم لمجلس إدارته

عرض نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، أمس الخميس، فيلما وثائقيا لتكريم آنا ماريا مارتينيز ساغي، أول امرأة فازت بعضوية مجلس إدارته.

وحمل الفيلم الوثائقي اسم “لا ساغي إحدى رواد برشلونة”، وهو إنتاج مشترك بين شبكة “تي في 3” التليفزيونية ونادي برشلونة.

وحضر عرض الفيلم نائب رئيس برشلونة، خوردي كاردونير، بالإضافة إلى قيادات أخرى بالنادي الكتالوني، كما حضر هذا الحدث أيضا قائدة فريق كرة القدم للسيدات في برشلونة، فيكي لوسادا.

وأكد كاردونير، أن الفيلم يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ وشخصية آنا ماريا مارتينيز ساغي، مشيرا أيضا إلى أن ساغي تستحق مكانة خاصة في تاريخ برشلونة.

وأصبحت ساغي في عام 1934 أول امرأة تفوز بعضوية مجلس إدارة برشلونة عندما كانت في الـ 27 من العمر.

وقال نادي برشلونة في بيان إعلامي له متحدثا عن ساغي: “تحيزها الكبير لقضايا المرأة وانتمائها للجمهوريين تسببا في دخولها في مواجهات مع الأخرين وتعرضها للنفي”.