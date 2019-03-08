رئيس ليون: سنواصل الحلم رغم أفضلية برشلونة :

أكد جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، أن فريقه سيبذل كل ما في وسعه للإطاحة ببرشلونة من دوري أبطال أوروبا، والعبور لربع نهائي البطولة.

وقال أولاس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “لقد ذهبت لمشاهدة مباراة برشلونة في انتصارهم الأخير على ريال مدريد، والفريق يملك لاعبين محترفين أعلى من المستوى الطبيعي، ونحن في ليون مثلهم نمتلك لاعبين مميزين، لكن أقل منهم قليلا”.

وأضاف: “برشلونة يملك نسبة كبيرة للتأهل، لكن ليون يريد أن يُظهر أنه موجود، وحتى إذا كان لدينا أمل 1 من 1000، سنفعل كل ما بوسعنا كما فعلنا ضد مانشستر سيتي من قبل، وتحقيق إنجاز كبير، لذلك يجب أن نحاول مواصلة الحلم”.

ويستضيف برشلونة لقاء الإياب في معقله “كامب نو” الأربعاء المُقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.