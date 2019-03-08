راموس يُجبر إيسكو على الاعتذار :

قدم إيسكو نجم وسط ريال مدريد، اعتذاره لزملائه، أمس الخميس، بسبب ما فعله اللاعب قبل مباراة أجاكس، التي أقيمت الثلاثاء الماضي، وانتهت بخسارة الفريق الملكي بنتيجة 1-4، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وذكرت صحيفة “ماركا”، أن إيسكو قدم اعتذاره لزملائه في الاجتماع، الذي عقده راموس مع اللاعبين، أمس الخميس.

وكان سيرجيو راموس قد عاتب زميله إيسكو، على تصرفه بعدم استقلال الحافلة مع لاعبي الفريق الملكي.

وأكد إيسكو لزملائه أنه كان غاضبًا قبل مباراة أجاكس، لذلك رفض استقلال حافلة الملكي من مقر تدريبات الميرنغي في فالديبيباس إلى ملعب البرنابيو لخوض المباراة، بعدما علم بقرار استبعاده من المواجهة المصيرية.