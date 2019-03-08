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رانييري يصل روما لخلافة دي فرانشيسكو :

8 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, ملاعب العالم 18 زيارة

وصل الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني السابق لليستر سيتي، إلى مطار شيامبينو، صباح اليوم الجمعة، لبدء مغامرته الجديدة مع ذئاب العاصمة الإيطالية.

وذكرت شبكة “سبورت ميدياست”، أن رانييري هبط بالفعل في مطار شيامبينو، وسيذهب إلى مكتب روما، من أجل التوقيع على عقد لمدة 3 أشهر فقط، ثم سيتوجه بعد ذلك إلى ملعب التريغوريا، مقر تدريبات روما، لحضور أول حصة تدريبية للفريق.

وأضافت الصحيفة أن رانييري سيبدأ مهامه من الإثنين المقبل، وسيكون على مقاعد بدلاء روما في مباراته ضد إمبولي في إطار الكالتشيو.

وأعلن روما، أمس الخميس، رحيل إيزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب الفريق، عقب الخسارة أمام بورتو البرتغالي، بنتيجة (1-3) في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتوديع منافسات البطولة القارية.

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