سليماني يستفسر عن سبب تهميشه :

كشف الإعلام التركي أن المهاجم الجزائري في صفوف نادي فينرباتشي التركي إسلام سليماني والذي أبعد من مجموعة الفريق في الآونة الأخيرة، قد طالب الاجتماع بالمدرب أورسون أونال للاستفسار عن السبب الحقيقي الذي جعله يهمشه نهائيا ويبعده من حساباته، فهذا المدرب انقلب رأسا على عقب وأبعد سليماني الذي كان أكبر المدافعين عنه، حيث تحدى الجميع في محيط النادي من إعلام وأنصار ومنح مهاجم الخضر فرصا بالجملة، غير أن هذا الأخير لم يستغلها بالشكل الجيد وواصل صيامه عن التهديف، ما يكون قد أقنع المدرب أن المعار من ليستر انتهى ولا جدوى من منحه الفرص مجددا.

بقاؤه لنصف موسم دون منافسة ضربة قاضية لمشواره

رغم أن سليماني أبدى جدية كبيرة في التدريبات وبشهادة مدربه، غير أن تهميشه وإبعاده عن القائمة النهائية للفريق في اللقاءات الأخيرة، يعني أنه سيعيش نصف موسم أبيض وسيلتحق بمواطنه بن زية في ثلاجة الفريق، وهذا ما يعتبر ضربة قاضية للمهاجم الجزائري، سيكون لها الأثر الكبير على مستقبله، فهو يريد اللعب ولو كبديل على الأقل وليس أن يهمش كليا، فناديه ليستر لن يقبل بعودته وحتى سبورتينغ الذي يقال أنه اتفق معه على العودة لن يقبل بالتعاقد مع مهاجم فقد الكثير من إمكانياته.

ب-ب

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