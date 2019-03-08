شالك يقيل المدير الرياضي بسبب صفقاته وبن طالب أبرزهم :

تلقى المدير الرياضي السابق لنادي شالك كريستيان هايدل انتقادات لاذعة من الإعلام الألماني في اليومين الأخيرين بسبب الوضع السيئ الذي وصله الأزرق الملكي في الترتيب، فرغم الميزانية الضخمة التي خصصت له في السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه لم يفلح في ضم أي من اللاعبين الكبار، لاعب الخضر نبيل بن طالب كان على رأس هذه الصفقات والانتقادات أيضا، حيث هاجمته الصحافة الألمانية بقوة وقالت أنه لا يستحق الـ19 مليون أورو ( 23 في الحقيقية) التي دفعت فيه، بن طالب بحسب الإعلام الألماني لاعب جيد وحسب وليس لاعب سوبر ستار، ويعتبر بن طالب والسويسري إيمبولو من أهم صفقات المدير الرياضي المقال والتي كانت فاشلة في معظمها.

يلاقي فيردير بريمن سهرة اليوم والفوز لتفادي الانفجار

نادي شالك كان قد سطر بداية الموسم التواجد ضمن الأربعة الأوائل، ولعب دوري الأبطال كهدف رئيسي للموسم، لكنه وفي الوقت الحالي يلعب على تفادي الدخول ضمن منطقة الهبوط، رفقاء بن طالب يرزحون تحت ضغط رهيب، إذ باتوا مطالبين بالفوز في اللقاء، المقبل من أجل تأمين الفريق، نبيل وبقية زملائه سيتنقلون سهرة اليوم الجمعة للقاء فيردير بريمن في الدوري وسيسعون لتحقيق الفوز ولا شيء غيره لأن أي تعثر سيعني الانفجار، والبداية بإقالة المدرب توديسكو، حيث كشفت تقارير ألمانية أنه على كف عفريت وسينتهي الأمر للاعبين من دون شك، ومن بينهم بن طالب الذي يعتبر من جهة أحد نحوم الفريق ومن الجهة الأخرى يقدم مستوى جد متوسط .

بورقعة -ع

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