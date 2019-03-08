غوارديولا يريد ماندي في السيتي الموسم القادم :

كنا قد تحدثنا طيلة موسمين ماضيين عن المستوى الباهر الذي يقدمه لاعب الخضر ونادي ريال بيتيس عيسى ماندي، الدولي الجزائري يعتبر أحسن لاعب في فريقه ومن الأحسن في الدوري ككل، وهو ما جلب إليه أنظار الكثير من الأندية الإنجليزية كتوتنهام، واست هام، آرسنال وغيرها، ارتبطت بالجزائري ويقال أنها تطارده في الفترة الحالية، موقع “غول ديجيتال” الإسباني فجر مفاجأة من العيار الثقيل، وقال أن نادي المان سيتي بطل الدوري الإنجليزي يسعى هو الآخر لضمه، حتى أنه كشف أن المدرب بيب غوارديولا “مجنون” بماندي وسيعمل كل ما في وسعه لضمه في الصيف المقبل .

خصائص ماندي في إخراج الكرة هي الصفات التي يبحث عن بيب

الموقع السابق قال أن الحديث عن ضم السيتي لماندي لن يكون غريبا، لأن المدرب الإسباني بيب غوارديولا معروف عنه انتقاؤه للاعبيه بعناية شديدة، التقني الإسباني يبحث دائما عن اللاعبين الذين يجيدون التمرير ويعرفون طريقة إخراج الكرة بسلاسة من الخلف إلى الأمام، وماندي أحسنهم على الإطلاق في هذا الجانب، لاعب الخضر يعتبر حاليا أكثر اللاعبين نجاحا في التمرير ويعتبر أكثر مدافع لمس الكرة أيضا، ولم يتفوق عليه في هذا الجانب سوى راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة، خصائص مثل هذه اجتمعت في ماندي لتجعله هدفا رئيسيا للسيتي .

السيتي سبق ودفع 60 مليون أورو في مدافع مجهول وقد يعيدها مع ماندي

رغم التأكيدات الإسبانية، إلا أن البعض شكك في الخبر، وقال أن السيتي يضم عددا هائلا من المدافعين المحوريين وهو أمر صحيح، فالفريق حاليا يضم كلا من ستونز، كومباني الذي جدد لعام، أوتامندي، وولكر، وأيضا لابورت، والحديث عن هذا الأخير فقد قال موقع “غول ديجتال” أنه سيشكل ثنائيا رائعا مع ماندي لأنهما أكثر المدافعين في أوروبا لمسا للكرة، وهو ما يعشقه التقني الإسباني، بالحديث عن لابورت أيضا، نشير إلى أن السيتي دفع فيه ستين مليون أورو قبل موسم ونصف، رغم أنه كان مدافعا مجهولا لا يعرفه أحد، بيب أصر وقتها على ضمه وطالب بدفع القيمة التي تطلبها إدارة بيلباو، وهاهي الأيام تؤكد أنه كان محقا لأن لابورت وإن لم يكن مدافعا كبيرا، إلا أنه من نوعية المدافعين الذين يحسنون الخروج بالكرة.

شرطه الجزائي 30 مليون أورو والسيتي مستعد لشرائه

في الأخير، كشف الموقع السابق أن بيب مصر أيما إصرار على ضم ماندي، حيث سيعمل كل ما في وسعه لذلك، التقارير الإسبانية قالت أن القيمة المالية لماندي هي 30 مليون أورو فقط وهي قيمة شرطه الجزائي، وهي قيمة بالمناسبة ضئيلة جدا لناد عملاق ماليا مثل السيتي، التقرير الإسباني ذهب لأبعد من ذلك، وقال أن بيب يصر على ضم ماندي حتى في حال جدد عقده، وهو أمر يبقى منتظرا، حيث سيرفع قيمة العرض وقتها لـ45 مليون أورو، لكنه في الأخير يتمنى ألا يفلح مسيرو بيتيس في تجديد العقد لأن الفوز وقتها بعقد ماندي سيكون أسهل.

بورقعة -ع

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