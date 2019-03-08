كالياري يرغب في التعاقد مع فارس :

كشف الصحفي الإيطالي وخبير السوق العالمية ألفريدو بيدولا وعلى موقعه الرسمي على الإنترنت، أن نادي كالياري الناشط في “السيري أ” يسعى لتعزيز صفوفه بالظهير الأيسر الجزائري محمد سليم فارس، بيدولا قال أنه فارس قدم مستويات كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، جعلت مدرب وإدارة كالياري يعجبون به كثيرا وسيعملون على ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل، هذا ويقدم فارس أحسن مواسمه على الإطلاق إذ يعتبر حاليا من أحسن لاعبي الجهة اليسرى في كل إيطاليا.

إدارة سبال ستشتري عقده وتقطع الطريق على كل من يريده

في ذات السياق، كشفت تقارير إيطالية يوم أمس أن نادي سبال قرر وبصفة رسمية شراء عقد اللاعب الجزائري، وكما هو معلوم فإن فارس يلعب في سبال حاليا بنظام الإعارة فقط لمدة موسم مع أحقيته في شراء عقده، إن هي رغبت في ذلك، التقارير الإيطالية الصادرة يوم أمس قالت أن الإدارة قررت وبشكل رسمي شراء العقد وربما تكون قد فعلت ذلك حقا، وهذا من أجل قطع الطريق على الأندية الراغبة في ضمه وأولهم كالياري الذي اتصل بناديه الأصلي هيلاس فيرونا، وتبلغ قيمة بطاقة فارس 3 ملايين أورو فقط، إضافة إلى قيمة العام الحالي من الإعارة، وهي قيمة تبدو متدنية قليلا لكنها كبيرة على ناد مثل سبال، اللهم إذا دفعت في لاعب مميز مثل فارس.

أندية كثيرة تريده وسبال لن يقدر على الاحتفاظ به

نعود لتقرير ألفرديو بيدولا، والذي قال أن أندية كثيرة تلاحق فارس في الفترة الحالية، فرغم أن نادي سبال يرغب في شراء عقده ( وربما يكون قد فعل ذلك حقا ) إلا أن بقاءه الموسم المقبل في هذا النادي المتواضع محل شك، فارس وبحسب بيدولا مراقب من عدة أندية كبيرة تلعب المنافسات الأوروبية ومن دون شك سيقرر الرحيل إليها على البقاء في ناد يلعب دائما على البقاء، هذا وسيكون بمقدور فارس الرحيل عن سبال في حال سقط الفريق للدرجة الثانية، حيث سيكون مجبرا وقتها على بيعه، كما نشير إلى أن أندية روما، نابولي، وأيضا إشبيلية ترغب في ضمه وستكون قادرة من دون شك على دفع قيمته .

بورقعة -ع

مرتبط