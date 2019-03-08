مبولحي يغيب عن مواجهة اليوم بداعي العقوبة :

سيكون نادي الاتفاق اليوم محروما من خدمات حارسه الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي عندما يواجه اليوم نادي النصر لحساب الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي الممتاز وذلك بداعي الإيقاف بعد البطاقة الصفراء التي نالها في اللقاء الأخير والتي تعني عقوبته آليا بلقاء، حيث يتخوف أنصار الفريق من التعرض لخسارة قاسية أمام صاحب المركز الثاني في الترتيب مع غياب مبولحي الذي كان يجنب فريقه العديد من الأهداف مع فرق أقل قوة من النصر، من جانب آخر يكون مبولحي محظوظا بغيابه عن هذا اللقاء الذي ينتظر أن يسقط فيه الاتفاق، في ظل التراجع الرهيب للمستوى العام للاعبين بمن فيهم مبولحي الذي تعرض لانتقادات كبيرة جدا في الآونة الأخيرة واضطر حتى لملاقاة الأنصار لتهدئتهم.

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