مدرب نيجيريا يستبعد الخضر من المرشحين للتتويج بالكان :

بعد تصريحات سابقة للمدرب الفرنسي للمنتخب المغربي هيرفي رونار، والذي استبعد المنتخب الوطني من قائمة المنتخبات المرشحة للمنافسة على النسخة القادمة من الكان التي تحتضنها مصر الصيف القادم، هاهو مدرب منتخب نيجيريا غرونت روهر ينضم إليه ويؤيده في نظرته للكان القادمة، حيث كشف الألماني أن منتخبات شمال إفريقيا مرشحة للتتويج باللقب باستثناء الجزائر، وخاصة المنتخب المصري الذي سيلعب الدورة على أرضه وبين جماهيره، كما رشح التقني الألماني منتخب السنغال لمنافسة دول شمال إفريقيا على اللقب، بالنظر إلى الفرديات الكبيرة التي يضمها والتي تلعب في مستوى عال ومع كبار الأندية، فرأي روهر استخلصه من مراكز المنتخبات في ترتيب الفيفا وحتى منتخب النسور الذي يدربه استبعده من المرشحين للتتويج.

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