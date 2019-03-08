مورينيو: سولسكاير وراء معجزة مانشستر يونايتد

أشاد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بأولي جونار سولسكاير وإيريك تين هاغ، مدربي مانشستر يونايتد وإجاكس أمستردام على الترتيب، بعد تأهل الثنائي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة مانشستر إيفينينغ نيوز “دوسان تاديتش كان الأبرز في جولة دوري الأبطال، لأنه كان مفتاح فوز أجاكس برباعية مقابل هدف أمام ريال مدريد”.

وأضاف “أعتقد أن تأهل مانشستر يونايتد وأجاكس كان استثنائيًا، إذا كانت المسئولية في النتائج السيئة تقع على المدربين، فإن النتائج الإيجابية أيضًا تذهب لهم”.

وتابع “بالنسبة لي، الفضل في تأهل مانشستر يونايتد إلى هذا الدور يرجع إلى سولسكاير، وهو نفس الحال إلى إيريك تين هاغ”.

وحقق مانشستر يونايتد، المعجزة بالتأهل لدور الثمانية في مباراة مثيرة انتصر خلالها على مضيفه الباريسي بنتيجة (3-1)، الأربعاء الماضي، على ملعب حديقة الأمراء، معوضًا خسارته على أرضه بثنائية نظيفة.

وعلى ملعب “سانتياغو بيرنابيو” حدثت معجزة أخرى، بفوز أجاكس بنتيجة 4-1، ليعوض نتيجة الخسارة بنتيجة 1-2 ويبلغ دور الثمانية للبطولة القارية.