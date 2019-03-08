يويفا يبرئ شاكير ضد اتهامات روما :

دافع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، عن قرارات التركي كونيت شاكير، حكم مباراة روما الإيطالي وبورتو البرتغالي، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وشن روما هجومًا حادًا، على التحكيم بعد إقصاء الذئاب من البطولة بسبب الخسارة بنتيجة (3-1)، ورفض الحكم العودة لمراجعة حالة باتريك شيك، مهاجم روما، والذي سقط داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الوقت الإضافي من اللقاء.

وحصل بورتو على ركلة جزاء سجل منها هدف الفوز بالدقيقة 117، في حالة عاد فيها الحكم لتقنية الفيديو وشاهد الحالة بنفسه، إلا أنه رفض المعاملة بالمثل في حالة باتريك شيك.

وفي هذا الصدد، شرح الاتحاد الأوروبي الحالة الأولى لبورتو عبر موقعه الرسمي، وقال: “تقنية الفيديو بعد التحقق من عدم وجود تسلل على مهاجم بورتو، طلب من الحكم عما إذا كان قد شاهد المخالفة التي ارتكبها فلورينزي مدافع روما”.

وأضاف: “الحكم أكد أنه لم يكن على علم بأي عملية احتجاز أثناء اللعب المباشر، وطلب العودة ومراجعة الحالة بنفسه، وعقب مشاهدة الحالة، اقتنع حكم المباراة بأنه يجب منح بورتو ركلة جزاء بعد وجود إعاقة”.

أما بالنسبة لركلة الجزاء المثيرة للجدل لصالح روما والغير محتسبة، أكمل موقع اليويفا: “الحكم كان قريبًا من الحادثة، وشاهد بنفسه الواقعة في اللعب المباشر بشكل حي، وحكم بأنه لم يكن هناك أي خطأ”.

وأردف “الحكم مع ذلك، قرر تأجيل استئناف اللعب، لإعطاء المزيد من الوقت للفار لمراجعة اللعبة من زوايا مختلفة، ولم يجدوا أي دليل على الواقعة”.

وختم: “حكام الفيديو أخبروا الحكم أنه بعد الفحص لم يحدث خطأ واضح، ولم يكن هناك أي سبب لتدخل الفيديو، والذهاب بنفسه لمراجعة الحالة”.