إشادة واسعة بمستوى الثنائي ران زفان وبن سبعيني بعد الإطاحة بآرسنال :

كما كان متوقع شكل الفوز الكبير الذي حققه نادي ران في الدوري سهرة الخميس ضد آرسنال الحدث في الإعلام الإنجليزي والفرنسي وحتى العالمي، الصحافة الفرنسية خاصة أشادت بمستوى لاعبي فريق ران وعلى رأسهم الثنائي الجزائري رامي بن سبعيني ومهدي زفان، حيث تألق الثنائي الجزائري بشكل أكثر من لافت وكانا سببا مباشرا في فوز فريقهما بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد قد تمهد لهم طريق التأهل لربع نهائي المسابقة الأوروبية وستكون وقتها إن حدثت مفاجأة مدوية جدا.

بن سبعيني تألق بشكل لافت وزفان كان سببا في هدفين

رامي ومهدي قدما كما قلنا مستوى كبير حيث أسهما في أهداف فريقهم لا سيما الهدف الثالث، حيث بدأت الكرة من زفان الذي قطعها بشكل جيد وبدأ الهجمة بشكل مباشر، لتصل بعدها لبن سبعيني، الظهير الأيسر الجزائري، الذي انطلق بسرعة البرق ووصل بالكرة للجناح في ظرف قياسي ومن بعدها انتهت الكرة لرأس اللاعب “سار” الذي سجل الهدف الثالث، الإعلام الفرنسي أشاد كثيرا بالجزائريين في هذه الهجمة وقال أنهما قد يكونان سببا في تأهل الفريق للربع نهائي، إضافة للهدف الثالث كان زفان السبب الرئيسي في الهدف الثاني، حيث استلم الكرة على الجناح الأيمن ووزعها صوب منطقة الجزاء لكن اللاعب مونريال لاعب آرسنال حولها للمرمى وقد نسب الكثيرون الهدف لزفان كتشجيع له .

سيدخلان تربص الخضر بمعنويات في السماء حتى في حال الإقصاء

الصحافة الأوروبية اتفقت في الأخير على أن لاعبي ران حققوا الإعجاز، وحتى لو خرج النادي من الدور الحالي فإن لقاء سهرة الخميس سيظل راسخا في ذهن اللاعبين والأنصار لوقت ليس بالقصير، زفان وبن سبعيني سيستفيدان من دون شك من هذا، حيث قدما مستوى كبير جدا وكانا من أسباب الانتصار وهو ما سيخدمهما من ناحية المنتخب الوطني، حيث سيدخلان تربص المنتخب بعد عشرة أيام من الآن بمعنويات في السماء وهو ما سيصب في مصلحة الخضر أولا وأخيرا .

مرتبط