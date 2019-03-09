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الكتالان يستقرون بنسبة كبيرة على بديل البوستيليرو للموسم المقبل:

9 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 28 زيارة

وسط إنغماس برشلونة الحاليّ في خضم وزخم المباريات والبطولات، التي تجعل الفريق في حالة تركيز شديدة، تسير الإدارة الرياضية في تؤدة من أجل الترتيب لتعاقدات الموسم المقبل، وإستمرار مسيرة الفريق بشكل ناجح، بتوفير إحتياجاته من المراكز التي يجب تدعيمها.

وحسبما كشفت العديد من التقارير الإسبانية المقربة من أروقة النادي الكتالوني، فإن الفريق إستقر على الدخول في مفاوضات قريبًا مع نادي سيلتا فيغو، من أجل الحصول على خدمات مهاجمه الأورغوايائي الدوليّ الشاب، ماكسميليانو غوميز.

epa06683719 Celta Vigo’s Uruguayan forward Maximiliano Gomez celebrates after scoring against Valenciaduring their Spanish Primera Division soccer game at Balaidos Stadium, in Vigo, northwestern Spain, 21 April 2018. Mina was Celta Vigo’s player before his transfer to Valencia. EPA-EFE/Salvador Sas
ويثير ماكسي غوميز إعجاب مسؤولي البرسا منذ فترة وكان على رادار الفريق في الفترة السابقة، وكان أحد المرشحين بقوة للإنضمام للفريق في الميركاتو الشتويّ الفائت، لتعويض رحيل منير الحدادي، لكن فالفيردي وقتها أصر على التعاقد مع المهاجم الغاني برنس بواتينغ، من ساسولو، بصفة الإعارة، ويسعى البرسا للتعاقد مع لاعب يكون بدلا قويا لمهاجمه لويس سواريز، بسبب تقدم عمره، وتذبذب مردوده الفني.

ومن المرجح أن يلجأ العملاق الإسباني إلى تفعيل بند الشرط الجزائيّ في عقد غوميز مع ناديه والبالغ قدره 50 مليون يورو، ولكن التسريبات تشير إلى أنه في حالة هبوط سيتا فيغو للدرجة الأدنى، سينخفض المبلغ ربما إلى النصف.

ويعتبر غوميز أحد أفضل الهدافين المميزين في الليغا، حيث سجل الموسم الفائت 17 هدفا بالبطولة، وذلك في موسمه الأول، وسجل هذا الموسم حتى الآن 9 أهداف، وصنع 5 أهداف، أي أنه في 57 مباراة بالليغا سجل 26 هدفا، وهو سجل تهديفي رائع خاصة مع سيلتا فيغو.

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