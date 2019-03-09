باريس سان جيرمان يستعد لجعل نجم برشلونة الأغلى بالعالم :

أجواء نفسية متوترة تسيطر على محيط نادي باريس سان جيرمان في الفترة الحالية، وتحديدًا بعد صدمة الإقصاء من بطولة دوري أبطال أوروبا، على يد مانشستر يونايتد، عقب خسارة مباراة إياب دور ثمن النهائي، والذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء، وإستمرار إحباط الإخفاق المتتالي بسبب عدم الفوز بلقب البطولة.

وهو ما جعل النادي يفكر في جلب نجومًا جديدة لمساعدته على تحقيق حلمه الأكبر، فحسبما أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، نقلًا عن إذاعة مونت كارلو الفرنسية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تستهدف التعاقد مع أحد نجوم برشلونة في موسم الإنتقالات الصيفيّ المقبل.

حيث رصدت مبلغًا وقدره، 270 مليون يورو، للحصول على خدمات الجناح البرازيلي الدوليّ، فيليبي كوتينهو، لينضم لمواطنه النجم نيمار، الذي سبق له الرحيل عن برشلونة تجاه البي اس جي قبل موسمين.

ويرغب أثرياء باريس في تدعيم صفوفه، بعدما أخفق في ضم الهولندي فرنكي دي يونغ، الذي إنتقل إلى البرسا، بجانب الرحيل المؤكد للاعبه أدريان رابيو، مما يحتم عليه التعاقد مع لاعبين في خط الوسط بالميركاتو القادم.

وربما قد يوافق النادي الكتالوني على رحيل كوتينهو، صاحب لقب أغلى صفقة في تاريخ النادي، بعد مردوده غير المرضي الذي ظهر عليه منذ إنضمامه إليه، خاصة هذا الموسم، الذي بات ملازمًا فيه لدكة البدلاء بشكل واضح، وعجز عن فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق.

الجدير بالذكر أن كوتينهو صاحب الـ27 عامًا، خاض هذا الموسم-حتى الآن- 15 مباراة فقط في الليغا بصورة أساسية، و9 مباريات كبديل، سجل خلالهم 4 أهداف، وصنع هدفان، وكان قد إنضم إلى البرسا من ليفربول بمقابل 120 مليون يورو، بجانب 40 مليون آخرين على صورة مكافآت ومتغيرات، ولديه شرطًا جزائيًا لفسخ عقده يبلغ 400 مليون يورو.