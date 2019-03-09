بلخيثر يظهر بمستوى متواضع ويسقط أمام الأهلي :

خسر نادي القادسية السعودي عشية أمس الجمعة في لقائه ضد الأهلي ضمن الدوري السعودي لكرة القدم، رفقاء الدولي الجزائري مختار بلخيثر ورغم ظهورهم بوجه طيب في الشوط الأول، إلا أنهم استسلموا للضغط في الثاني وظهر عليهم كثير من الارتباك لغاية سقوطهم في اللحظات الأخيرة بهدف قاتل، اللقاء انتها بهدفين مقابل هدف، رغم أن الكل سلم بنهايته على التعادل، من جانب القادسية شارك بلخيثر أساسيا وقدم مستوى متوسطا لأبعد الحدود، ورغم أنه يلعب بانتظام إلا أن المستوى الذي يقدمه لاعب الإفريقي السابق لن يسمح له أبدا بإقناع الناخب الوطني جمال بلماضي سواء لاستدعائه للتربص المقبل أو للكان أيضا.

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