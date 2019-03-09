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بلماضي يواصل استدعاء لاعبيه تحسبا لتربص 18 مارس القادم :

9 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 84 زيارة

يواصل الناخب الوطني جمال بلماضي إرسال الاستدعاءات للاعبين الذين سيكونون معنيين بتربص شهر مارس الجاري، والمنتظر إجراؤه كالعادة بالمركز التقني للرياضات بسيدي موسى بالعاصمة، والذي سينطلق في تاريخ الـ18 من نفس الشهر، حيث وصلت العديد من الاستدعاءات للاعبين منهم من حافظوا على تواجدهم في المنتخب، ومنهم من سنحت له الفرصة مجددا للعودة إلى الفريق الوطني بعدما كان مبعدا عنه في المناسبات الماضية.
ع- ب

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