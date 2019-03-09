بهلول: “من اتهمني بتسريب كواليس الاجتماع كذّاب وزطشي فعلا كان غاضبا من مدوار”

تحدث عضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة أمس الجمعة، حول الاتهامات التي طالته مؤخرا من قبل رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، بخصوص تسريب أشغال الاجتماع الأخير للمكتب الفدرالي، حيث ردّ بهلول خلال الاتصال الهاتفي عن هذا الموضوع وعدة مواضيع أو بالأحرى جوانب أخرى، تخص قرارات الاجتماع الماضي للمكتب الفيدرالي، والتي تأتي على رأسها قضية تأجيل لقاءات الرابطتين الأولى والثانية المحترفتين.

“لا تأجيل للقاءات قبل دراسة الوضع بين الفاف والرابطة”

في مستهل حديثه حول قضية الحال والمتعلقة بالمطالبة في كل مرة بتأجيل بعض اللقاءات في الدوري المحترف الأول والثاني، بسبب التزامات بعض الأندية سواء في منافسة كأس الجمهورية، أو على مستوى الفرق التي تمثل الجزائر في المنافسة الإفريقية، حيث صرح عضو المكتب الفدرالي في هذا الصدد مؤكدا بأن المسؤولين قد اتفقوا على عدم برمجة أو تأجيل أي مباراة من دون دراسة القضية بين الرابطة المحترفة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حين قال: “رئيس الاتحادية رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي، اتخذوا قرارا نهائيا، يقضي بأن يتم دراسة كل قرار تأجيل لأي مباراة كانت في البطولة بالتعاون والتشاور بين الرابطة مع الاتحادية”.

“زطشي كان غاضبا من مدوار وبعض الولاة يريدون مساعدة أنديتهم بطلبات التأجيل”

لم يخفي “رئيس “الفاف” ظهر فعلا غاضبا من مدوار خلال أشغال الجمعية العامة الماضية، وقد طالبه بعدم تأجيل أي لقاء من دون استشارته والعودة إليه قبل اتخاذ مثل هذه القرارات، حيث أكد بهلول في تصريحاته للإذاعة الوطنية نهار أمس: ” لا أخفي عليكم بأنه هناك عدة ولاة باتوا يطالبون ويبعثون العديد من طلبات التأجيل لمباريات البطولة لأنديتهم، وهذا ليس له علاقة بالوضع الأمني على الإطلاق، بل لأجل مساعدة أنديتهم لبلوغ أهدافها الموسمية، لذلك طالب خير الدين زطشي من مدوار أن يتم مشاورته قبل اتخاذ أي قرار تأجيل”.

“لم أكن حاضرا خلال الحديث عن نائب رئيس “الفاف” ومن اتهمني بتسريب المعلومات كذّاب”

اتهم السيد بهلول كل من يتهمه بتسريب كواليس الاجتماعات المغلقة لأعضاء المكتب الفدرالي بالكذب والافتراء على شخصه، حيث عاد ليسرد قضية الحديث عن منصب نائب الرئيس في “الفاف”، مدافعا عن نفسه بأنه لم يكن حاضرا حتى خلال النقاش عن هذا الموضوع حين قال: ” في الواقع أنا لا اهتم لمثل هذه الافتراءات، لكني سأرد عمن يريد اتهامي وأذكره بأني كنت قد غادرت اجتماع المكتب الفيدرالي في الفترة الصباحية بسبب بعض الالتزامات الشخصية، وحضرت فقط خلال موضوع النقاش الذي دار حول جدول أعمال مختلف الرابطات، وعندما تم التطرق لقضية منصب نائب الرئيس في الفترة المسائية، كنت غائبا، فكيف لي إذن أن أسرّب معلومات حول هذا القرار، وأنا غير موجود مع الأعضاء في طاولة الاجتماع، أؤكد لكم بأنه كل ما يتم إشاعته هو مجرد اتهامات ومجرد أكاذيب”.

م.د

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