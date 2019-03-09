دي ليخت يفتح الباب أمام ليفربول :

يعد ماتياس دي ليخت، مدافع أجاكس أمستردام الهولندي، هدفًا للعديد من أندية أوروبا، وفي مقدمتها برشلونة وجوفنتوس.

وقال دي ليخت، في تصريح أبرزه موقع “كالتشيو ميركاتو”: “فان دايك، هو لاعب يمتلك خبرة دولية، ومنه يمكنك أن تتعلم الكثير”.

وأضاف: “يمكنني الانضمام إليه في ليفربول، حيث أنه نادٍ رائع، لكن في هذه اللحظة لا أفكر في ذلك. أركز فقط على أجاكس، وسنرى كيف ستنتهي”.

يشار إلى أن ماتياس دي ليخت (19 عاماً)، يرتبط بعقد مع أجاكس أمستردام يمتد حتى صيف 2021، وتبلغ القيمة المالية للمدافع الهولندي حالياً تقريباً 65 مليون يورو.