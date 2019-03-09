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PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 9: (L-R) Virgil van Dijk of Holland, Matthijs de Ligt of Holland during the UEFA Nations league match between France v Holland at the Stade de France on September 9, 2018 in Paris France (Photo by Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images

دي ليخت يفتح الباب أمام ليفربول :

9 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 33 زيارة

يعد ماتياس دي ليخت، مدافع أجاكس أمستردام الهولندي، هدفًا للعديد من أندية أوروبا، وفي مقدمتها برشلونة وجوفنتوس.

وقال دي ليخت، في تصريح أبرزه موقع “كالتشيو ميركاتو”: “فان دايك، هو لاعب يمتلك خبرة دولية، ومنه يمكنك أن تتعلم الكثير”.

وأضاف: “يمكنني الانضمام إليه في ليفربول، حيث أنه نادٍ رائع، لكن في هذه اللحظة لا أفكر في ذلك. أركز فقط على أجاكس، وسنرى كيف ستنتهي”.

يشار إلى أن ماتياس دي ليخت (19 عاماً)، يرتبط بعقد مع أجاكس أمستردام يمتد حتى صيف 2021، وتبلغ القيمة المالية للمدافع الهولندي حالياً تقريباً 65 مليون يورو.

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