ريال مدريد يبدأ مباحثات لإبرام أكبر صفقة في التاريخ :

يخطط فلورنتينو بيريز –رئيس نادي ريال مدريد- لإحداث ثورة على مستوى التعاقدات لتعويض الموسم المخيب بالإقصاء من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وخروجه من كأس ملك إسبانيا وابتعاده عن المنافسة على لقب الليغا مبكرا.

صحيفة “سبورت” الكتالونية تؤكد أن بيريز مستع لتقديم عرض بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتؤكد الصحيفة أن ريال مدريد قد أجرى اتصالات مع حاشية نيمار بالفعل لبحث العودة المحتملة إلى الدوير الإسباني.

سيكون التعاقد مع نيمار بمثابة اعتراف بعدم وجود خطة محكمة في رحيل كريستيانو رونالدو إلى جوفنتوس الصيف الماضي، إذ كان يأمل بيريز أن يملأ غاريث بيل الفراغ الضخم الذي تركه المهاجم البرتغالي، لكن ذلك لم يحدث، بل انخفض أداء اللاعب بشكل واضح حتى بات احتياطيا لفينيسيوس جونيور ولوكاس فاسكويز.

تشير الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد جاهز لتقديم راتب سنوي لنيمار يبلغ 38 مليون جنيه إسترليني، ليصبح بذلك اللاعب الأغلى في الكوكب.

وتمتاز علاقة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالمتانة والاحترام المتبادل، على العكس مما يحدث مع برشلونة التي حاولت التعاقد مع كل من: تياغو سيلفا، وماركينهوس، وماركو فيراتي، وأنخيل دي ماريا، ومؤخراً أدريان رابيوت، لكنها فشلت في كل مرة، في الوقت الذي تمكن فيه الباريسيون من جلب نيمار عن طريق كسر عقده.

ويتوقع أن يتعرض نيمار لعقوبة من الاتحاد الأوربي بسبب احتجاجه القوي على ركلة جزاء منحت لمانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان وتسببت في إقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبا، فقد كتب على إنستغرام”هذا عار، لقد وضعوا أربعة أشخاص لا يعرفون شيئًا عن كرة القدم كمسؤولين عن الـVAR، لا توجد ركلة جزاء، إذ كيف يمكن أن تلمس كرة يدك وهي خلف ظهرك وتحتسب مخالفة!”.