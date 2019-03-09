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Real Madrid President, Florentino Perez attends the funeral of French football legend Raymond Kopa on March 8, 2017 at the Saint-Maurice cathedral of Angers, western France. Kopa, winner of three European Cups with Real Madrid (1957, 1958, 1959) and laureate of the best player of the year award in 1958, died on March 3, 2017 at the age of 85. / AFP PHOTO / JEAN-SEBASTIEN EVRARD

ريال مدريد يتحرك لخطف نجم سان جيرمان :

9 مارس 2019 آخر الأخبار, الدوري الإسباني, الدوري الفرنسي, ملاعب العالم 41 زيارة

كشف تقرير صحفي إسباني، أن نادي ريال مدريد تحرك لضم لاعب باريس سان جيرمان المعار لريال بيتيس، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد تواصل مع ريال بيتيس، للاستفسار عن مدى توفر جيوفاني لو سيلسو في الميركاتو المقبل.

ويلعب لو سيلسو، مع ريال بيتيس على سبيل الإعارة من سان جيرمان، مع وجود بند يسمح للنادي الإسباني بشراء 80% من عقد اللاعب مقابل 25 مليون يورو، بينما سيحتفظ سان جيرمان بـ20 % من العقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيتيس على استعداد للاستماع إلى العروض المقدمة إلى لو سيلسو بمجرد شراء عقده في الصيف المقبل.

وأوضحت أن بيتيس سيسمح له بالانتقال إلى نادٍ آخر إذا تلقى عرضًا يبلغ 60 مليون يورو.

يذكر أن لو سيلسو، يحظى أيضًا باهتمام مانشستر سيتي وبرشلونة، بجانب توتنهام الذي يريد أن يتعاقد معه، لتعويض الرحيل المحتمل لكريستيان إريكسن.

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