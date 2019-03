زين الدين زيدان يثير جنون كبار أوروبا :

Real Madrid's French coach Zinedine Zidane smiles before the first leg of the Spanish Supercup football match between FC Barcelona and Real Madrid CF at the Camp Nou stadium in Barcelona on August 13, 2017. / AFP PHOTO / Josep LAGO

LinkedIn ذكر تقرير صحفي إسباني، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني الأسبق لريال مدريد، يحظى باهتمام رباعي من كبار أوروبا في الوقت الحالي. ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الأندية الكبيرة في أوروبا أصيبت بجنون التعاقد مع زيدان في الموسم المقبل، بعد أن نجح المدرب الفرنسي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع الميرنغي. وأكدت الصحيفة أن زيدان الآن على طاولة كل من جوفنتوس، ريال مدريد، باريس سان جيرمان، وتشيلسي. وأشارت إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، اتصل بزيدان لإقناعه بالعودة إلى قيادة الفريق في الموسم المقبل، عقب النتائج الكارثية في الموسم الحالي. وأفادت أن مسألة تولى زيدان تدريب تشيلسي هي الأكثر تعقيدًا، لأن النادي معاقب بعدم إبرام صفقات خلال فترتي الانتقالات المقبلتين. ويسعى ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، إلى التعاقد مع زيدان لحل أزمة تراجع نتائج الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا. وشددت الصحيفة على أن عودة المدرب الفرنسي إلى يوفنتوس هي المسألة الأكثر سخونة، خاصة أنه سيعيد الشراكة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو. يذكر أن ثنائية زيدان ورونالدو نجحت في قيادة الريال لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية من 2016 وحتى 2018. شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

