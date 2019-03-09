شالك الألماني يسعى لضم بلفوضيل :

كشفت صحيفة “بيلد الألمانية أمس الجمعة أن إدارة نادي شالك الألماني تقدمت بعرض رسمي لضم الدولي الجزائري ولاعب نادي هوفنهايم إسحاق بلفوضيل، الصحيفة الألمانية الشهيرة قالت أن العرض قدم منذ فترة من دون تحديد تاريخ معين لأن من قدمه هو كريستيان هايدل المدير الرياضي السابق والذي تمت إقالته بداية الأسبوع الحالي، ولم تكشف الصحيفة السابقة الذكر عن توجهات جديدة لإدارة شالك الجديدة، لكن رغبة شالك في ضم بلفوضيل تؤكد أنه بات تحت أنظار كبار الأندية كيف لا وشالك يعتبر من أغنى الأندية الألمانية ويعتبر الثالث بعد العملاقين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند.

هوفنهايم رفض العرض وتشبث بإسحاق

بحسب صحيفة بيلد دائما فإن العرض المقدم من طرف غدارة نادي شالك تم رفضه بشكل رسمي وقطعي، الصحيفة السابقة قالت أن إدارة ومدرب هوفنهايم ناغليسمان تمسكوا بإسحاق بلفوضيل، فرغم انه مر بفترة حساسة جدا وسيئة في كثير من الأوقات في النصف الأول من الموسم، إلا أنهم كانوا واثقين من قدرته على العودة والتألق وتسجيل الأهداف بالفعل عاد بلفوضيل بقوة في الفترة أخيرة، حيث بات ثاني هدافي الفريق في الدوري برصيد ثمانية أهداف، التألق الكبير للاعب الخضر سيجعله تحت أنظار أندية كثيرة صيفا سواء محليا في الأماني أو خارجيا وأبرز هذه الأندية نادي شالك الذي سيعود لطبه وسيقدم من دون شك عرضا أحسن.

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