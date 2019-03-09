عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على طاولة مجلس برشلونة

أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن إدارة برشلونة تدرس عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تمهيدا لتجديده في أقرب وقت من أجل إضفاء مزيد من الاستقرار داخل الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي ينتهي عقده مع برشلونة في جوان 2021 فيما ترغب إدارة النادي في تمديد التعاقد لعام إضافي أو عامين وذلك لضمان بقاء النجم الأرجنتيني في أقرب وقت.

ونوهت الصحيفة إلى أن إدارة النادي ترغب في الحصول ضمان بقاء اللاعب خاصة أن ميسي أعلن رغبته في مغادرة النادي نحو أحد الأندية المغمورة في نهاية حياته المهنية قبل الاعتزال.

ويمثل ميسي أكثر من نصف قوة برشلونة حيث أنه عادة ما يسجل نحو 50 هدفا في الموسم الواحد لاسيما أنه لا يوجد أي لاعب في العالم يمكنه الأداء بنفس الأسلوب الذي يؤدي به النجم الأرجنتيني.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة قد ألمح في تصريحات صحفية أن الإدارة تعد لمرحلة ما بعد ميسي من خلال التعاقد مع النجوم المميزة مثل فرانكي دي يونغ نجم أجاكس أمستردام الهولندي فضلا عن ضم النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من بروسيا دورتموند الألماني وفيليبي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي.

وشدد بارتوميو وقتها أن إدارة النادي تفكر دائما في التعاقد مع النجوم المميزة لتدعيم الفريق خاصة أن برشلونة ينافس باستمرار على مختلف البطولات المتاحة.

ويرغب جمهور برشلونة في الاطمئنان على وضع النجم الأرجنتيني ميسي خاصة أن جوسيب ماريا بارتوميو لا يمكنه الترشح لمدة جديدة بسبب القوانين التي تمنع الرئيس من الترشح لأكثر من دورتين انتخابيتين.

وتجدر الإشارة إلى أن ليونيل ميسي يتصدر حاليا جدول ترتيب هدافي الليغا وينافس على لقب الهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا لذا يعد من العناصر المؤثرة داخل برشلونة لاسيما أنه أحرز الهاتريك رقم 50 في شباك إشبيلية الأندلسي في مسابقة الدوري.