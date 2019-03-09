فالفيردي يكتشف توديبو من جديد في مركز مختلف :

ذكرت صحيفة “ٍسبورت” الإسبانية أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني اكتشف المدافع الفرنسي جان كلاير توديبو من جديد ولكن في مركز مختلف.

وكان توديبو قد حضر إلى برشلونة باعتباره قلب دفاع واعد ولكن إرنستو فالفيردي أشركه في مباراة السوبر الكتالوني أمام جيرونا في مركز لاعب الوسط المدافع والذي يشغله في الفريق حاليا سيرجيو بوسكيتس.

وأدى توديبو بقوة في هذا المركز حيث ساهم قطع الكثير من الكرات أمام جيرونا فضلا عن قدرته على الاحتفاظ بالكرة واللعب تحت ضغط كبير وهو ما فتح الطريق أمام إشراكه في هذا المركز في المستقبل.

ومن جانبه أدلى توديبو بتصريحات قال فيها أنه شعر ببعض الألم نتيجة مشاركته في مباراة جيرونا حيث يعاني نقصا في اللياقة البدنية بسبب عدم الاشتراك في المباريات.

وأوضح توديبو أنه يرغب في اقتناص الثلاثية مع برشلونة بالفوز بمسابقة الليغا وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا حيث أن الفريق بات قريبا من ذلك.

وتطرق توديبو إلى مشاركته مع برشلونة أمام جيرونا حيث أكد أنها تجربة جيدة باعتبارها الأولى له مع الفريق لاسيما أنه لعب في مركز مختلف عن الذي شارك فيه مع ناديه تولوز.

وتجدر الإشارة إلى أن توديبو حضر إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل مليون يورو فقط بعدما استغلت إدارة الفريق انتهاء عقد اللاعب في جوان من العام الحالي للضغط على إدارة تولوز من أجل بيعه بأي مقابل مادي والاستفادة من وراءه.

ومن المنتظر أن يشارك توديبو في المباريات الرسمية ولكن عقب تحسن لياقته البدنية لاسيما أن الفريق يرغب بشدة في ضم بديل للإسباني سيرجيو بوسكيتس خاصة أن المدرب فالفيردي عادة ما يشرك إيفان راكيتيتش بدلا منه مما يؤثر في قدرات الفريق بصفة عامة.

ولم تتضح الصورة بشأن إمكانية تصعيد أورويول بوسكيتس من الفريق الرديف لاسيما أنه من العناصر القادرة على صناعة الفارق إذا ما اكتسب الثقة وحصلت على فرصة للعب في الفريق الأول.