ليفربول يصدر بيانا بشأن حالة تشامبرلين

اضطر أليكس أوكسليد تشامبرلين، لاعب ليفربول، العائد من الإصابة، إلى الخروج من مباراة فريق تحت 23 عاما بالنادي، بعد مرور 40 دقيقة، لكن الريدز، يعتقد أنه لا يعاني من شيء خطير.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 25 عاما لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، أمام روما وغاب عن نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وثارت شكوك حول إمكانية غياب أوكسليد تشامبرلين عن موسم 2018-2019 بأكمله لكن يورغن كلوب، مدرب ليفربول قال في ديسمبر إن اللاعب يسابق الزمن للعودة إلى الملاعب وضمه لتشكيلة الفريق في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال.

وخرج تشامبرلين بعد 40 دقيقة من المواجهة أمس الجمعة كإجراء احترازي، وأصدر ليفربول بيانا أكد أن اللاعب سيخضع لفحوص عضلية.

وقال نيل كريتشلي مدرب ليفربول تحت 23 عاما: “إنه يعاني من شيء لكن أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا. الشيء الجيد أن الأمر لا يتعلق بالركبة لذا هو سعيد بأنه لا توجد مشكلة فيها”.

وأضاف: “ربما يتعلق الأمر بمشكلة عضلية وسيخضع لفحوص للتعرف على ذلك”.