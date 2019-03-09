مورينيو يضحي بثروة من أجل ريال مدريد :

ألمّح البرتغالي جوزيه مورينيو، في أكثر من مرة، إلى رغبته في العودة إلى التدريب قريبا، إذ يريد مورينيو خوض تحد آخر مع فريق، يريد اعتلاء منصات التتويج، والفوز بكل الألقاب الممكنة محليا وقاريا.

وأورد موقع صحيفة “ميرور” البريطانية، أن جوزيه مورينو، رفض “شيكا على بياض” لتدريب المنتخب الصيني لكرة القدم.

ونقل موقع “ميرور” عن إيوان بيكالي أحد أصدقاء مورينيو المقربين، قوله “التقينا لتناول وجبة الفطور في فندق بالقرب من منزله (مورينيو)، وأخبرني أنه تلقى عرضا من الصين لتولي مسؤولية الفريق الوطني، حيث وضعوا أمامه شيكا على بياض”.

وتابع نفس المتحدث أن مورينيو قال له “أنا بعمر الـ 54، أريد العمل خمس سنوات إضافية في أوروبا، بعد ذلك سأذهب إلى الصين عندما أصبح بعمر الـ 60”.

من جهة أخرى، تشير عدة تقارير صحفية إلى أن جوزيه مورينيو، أصبح قريباً للغاية من العودة إلى تدريب ريال مدريد، إذ يرى رئيس “الميرنغي” فلورنتينو بيريز أن المدرب البرتغالي، هو الأنسب لخلافة المدرب الحالي للفريق سانتياغو سولاري، وإعادة قطار “الأبيض الملكي” إلى سكته الصحيحة بعد موسم مخيب للآمال.

وألمح المدرب البرتغالي مؤخرا، إلى أنه لا يوجد ما يمنع العودة لريال مدريد، واصفا تجربته مع النادي الملكي بالفريدة، وهو ما يرجح أن يكون قد أدار ظهره للعرض الصيني، أملا في العودة إلى الميرنغي.