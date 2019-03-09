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Football - Stock - 09/10 - 20/7/09 Alvaro Negredo - Real Madrid Mandatory Credit: Action Images / Carl Recine

نيغريدو: فينيسيوس يفعل ما هو ممنوع في ريال مدريد :

9 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإسباني, ملاعب العالم 30 زيارة

شن ألفارو نيغريدو مهاجم ريال مدريد السابق والنصر الإماراتي الحالي، هجومًا حادًا على فينيسيوس جونيور جناح الميرنغي الحالي.

وقال نيغريدو، خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا”: “فينيسيوس يفشل في إنهاء الهجمات بشكل جيد، وهذا غير مسموح به في ريال مدريد”.

وأضاف: “ربما لأن بنزيما لا يسجل الكثير من الأهداف، ريال مدريد لا يحقق نفس الأرقام التي حققها في السنوات الأخرى”.

وتابع: “لاعبون مثل ماتا أو بورخا فاليرو، كان من الممكن عودتهما إلى ريال مدريد، لكن لم تتحا لهم الفرصة لارتداء القميص”.

واختتم: “حين عدت إلى ريال مدريد بعد تجربة ألميريا، كان هناك 7 مهاجمين وهم بنزيما، رونالدو، راؤول، هيغواين، فان نيسلتروي، وهونتيلار وأنا، حيث كان الأمر أكثر تعقيدًا من الآن”.

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