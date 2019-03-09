نيغريدو: فينيسيوس يفعل ما هو ممنوع في ريال مدريد :

شن ألفارو نيغريدو مهاجم ريال مدريد السابق والنصر الإماراتي الحالي، هجومًا حادًا على فينيسيوس جونيور جناح الميرنغي الحالي.

وقال نيغريدو، خلال تصريحاته لصحيفة “ماركا”: “فينيسيوس يفشل في إنهاء الهجمات بشكل جيد، وهذا غير مسموح به في ريال مدريد”.

وأضاف: “ربما لأن بنزيما لا يسجل الكثير من الأهداف، ريال مدريد لا يحقق نفس الأرقام التي حققها في السنوات الأخرى”.

وتابع: “لاعبون مثل ماتا أو بورخا فاليرو، كان من الممكن عودتهما إلى ريال مدريد، لكن لم تتحا لهم الفرصة لارتداء القميص”.

واختتم: “حين عدت إلى ريال مدريد بعد تجربة ألميريا، كان هناك 7 مهاجمين وهم بنزيما، رونالدو، راؤول، هيغواين، فان نيسلتروي، وهونتيلار وأنا، حيث كان الأمر أكثر تعقيدًا من الآن”.