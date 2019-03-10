إداري في فينرباتشي: “سليماني لا يسجل حتى في التدريبات وقرار إبعاده موفق”

مازال قرار إبعاد الدولي الجزائري إسلام سليماني عن ناديه فينرباتشي يصنع الحدث في تركيا، وقد تجدد الحديث عنه بعد الأخبار المتداولة عن رفض سليماني للقرار وإصراره على العودة للفريق في أقرب الآجال، صحيفة فاناتيك الشهيرة في بلاد الأناضول وكعادتها وضعت يوم أمس بعض التسريبات وهي تصريحات من دون أن تسمي أصحابها، حيث قالت أن أحد المحسوبين على الإدارة دافع عن قرار المدرب أونال، ففي رده عن سر إبعاد سليماني قال أن سليماني لا يسجل حتى في التدريبات، فما بالك في اللقاءات الكبيرة وأن قرار إبعاده عن الفريق حتى نهاية الموسم هو أحسن قرار، ووصلت درجة الاحتقار لذروتها مع سليماني حتى بات مادة دسمة للسخرية من طرف الأتراك، وكانت بعض التقارير قد كشفت في الأيام الماضية أن سليماني يضغط للعودة من أجل لعب الكان، حيث يرفض البقاء بعيدا ويرى أنه ليس سبب وصول النادي لما هو عليه .

“فقد الثقة في نفسه والأنصار انقلبوا عليه”

العقم التهديفي الذي تحدث عنه إداري نادي فينرباتشي لدرجة وصوله لعدم القدرة على التسجيل حتى في التدريبات أوصل سليماني لحالة نفسية سيئة، حيث أضاف نفس المصدر أن سليماني فقد الثقة في نفسه، ورغم مساعدة الكل له وعلى رأسهم المدرب أورسون أونال من أجل استعادة الثقة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك، حيث حصل على عدد من الفرص كبير جدا، كل هذا أدى لفقدان الأنصار لثقتهم في اللاعب وانقلابهم عليه ما دفعه للحضيض أكثر فأكثر، المحسوب على إدارة النادي التركي تكلم أيضا عن أسباب تقنية، حيث قال أن النادي يضم عددا كبيرا من اللاعبين، وكان لزاما على المدرب اختيار بعضهم من أجل إبعاده، ولم يكن أمامه إلا إبعاد اللاعبين السيئين وسليماني للأسف على رأسهم .

بورقعة- ع