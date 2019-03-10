الرابطة البرتغالية تعاقب براهيمي :

أعلنت رابطة أندية الدوري البرتغالي أنها عاقبت لاعب نادي بورتو ياسين براهيمي بعدما صدر منه في لقاء بنفيكا الأخير، عقوبة براهيمي لا تعني الغياب بل كانت فقط عبارة عن غرامة مالية مع توبيخ شديد اللهجة من أجل تجنب مثل هذه التصرفات في المستقبل، وكان براهيمي قد صفع لاعب من بنفيكا بعد أن حاول الاعتداء عليه، وهو ما لم يشاهده الحكم وما لم يدون الحكم أي شيء فإن لجنة العقوبات لن تبعد براهيمي، لكن على ياسين تجنب مثل هذه التصرفات لأنها تضر به، ولن تكون لا في مصلحته ولا في مصلحة ناديه وأيضا المنتخب في حال تكررت.

ينتقل للقاء فيرنسي وعينه على تحقيق الفوز

بعد سهرة روما الرائعة، يعود نادي بورتو سهرة اليوم للقاءات الدوري حيث سيتنقل رفقاء الدولي الجزائري ياسين براهيمي لنادي فرنسي، براهيمي وبقية زملائه سيسعون لتحقيق الفوز ولا شيء غير الفوز والتطلع بعد ذلك لتعثر المتصدر بنفيكا، حيث لن يكون بمقدور رفقاء ياسين تسجيل أي تعثر من الآن وحتى نهاية الموسم، وإلا فإن الدوري سيذهب للغريم، براهيمي سيحاول العودة لمركزه الأساسي سهرة اليوم ولو أن الأمر صعب جدا، خاصة بعد تألقه بديله أوتافيو في لقاء روما سهرة الأربعاء الماضي، والذي قدم مستوى أنسى به الجميع في براهيمي .

بورقعة- ع

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