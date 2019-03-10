الكاف تكشف عن توقيت لقاء الخضر وغامبيا وتحكيم كاميروني :

أخيرا وبعد طول انتظار وقبل ثمانية أيام من انطلاق تربص المنتخب الوطني بصفة رسمية، كشفت الفاف عن توقيت اللقاء القادم للمنتخب الوطني الذي يستقبل منتخب غامبيا في ختام التصفيات المؤهلة إلى كان مصر الصيف القادم، حيث ستلعب المواجهة يوم 22 مارس بداية من الساعة التاسعة إلا الربع، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، فرغم أن ضبط التوقيت جاء متأخرا، إلا أن الجهات المكلفة بتنظيم اللقاء سيكون لها الوقت الكافي من أجل ضبط كل الأمور التنظيمية، وخاصة الجانب الأمني.

الكاميروني أليوم نيون لإدارة اللقاء

أسندت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة لقاء الخضر والضيف المنتخب الغامبي للحكم الكاميروني أليوم نيون بمساعدة ألفيس نغيغو وأنريس إكيكوبي، وهو واحد من أحسن حكام القارة وسبق له إدارة العديد من اللقاءات، التي كان الخضر طرفا فيها، وهو المعروف بقراراته الصارمة، آخرها توقيف لقاء الإسماعيلي المصري والنادي الإفريقي في رابطة أبطال إفريقيا في دقائقها الأخيرة.

لقاء البينين والطوغو غير مدرج في موقع الكاف؟

بإلقاء نظرة على موقع الكاف التي أعلنت عن توقيت لقاء الجزائر وغامبيا، نجد أن اللقاء الثاني عن المجموعة الرابعة بين منتخب البينين وضيفه الطوغو لا وجود له في برنامج اللقاءات ليوم 22 مارس، فرغم أنه كان مدرجا من قبل، لكن بمجرد ضبط الوقت تم حذفه، فالمجموعة الرابعة لم تحسم فيها ورقة المتأهل الثاني والمنتخبات الثلاثة بإمكانها العبور إلى النهائيات، لهذا فاللقاء بين البينين والطوغو سيلعب في نفس توقيت لقاء الجزائر وغامبيا.

الهاجس الأمني يخيم على المواجهة

رغم أن اللقاء أمام منتخب غامبيا شكلي بعد حسم الخضر لتأهلهم في الجولة الماضية من التصفيات، وبلماضي سيتعامل معه في شكل لقاء ودي، إلا أن الاحتياطات الأمنية وجب اتخاذها وهذه المرة بتدابير أكثر صرامة، فتاريخ اللقاء يتزامن مع يوم الجمعة الذي يشهد مسيرات في كل ولايات الوطن، كما أن توقيته سيفرض إجراءات أمنية جد مشددة لتأمين المنتخبين والوفود الرسمية وضيوف مدينة الورود، لهذا يبقى الهاجس الأمني يهدد المواجهة رغم إمكانيات وخبرة الأمن الوطني في التعامل مع هذه اللقاءات.

ب-بكوش

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