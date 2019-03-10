بلماضي سيكشف عن قائمته نهاية الأسبوع :

في الوقت الذي أرسلت أمانة الفاف الدعوات لعديد اللاعبين المحترفين الناشطين في مختلف البطولات الأوروبية وفق ما تنص عليه قوانين الاتحاد الدولي للعبة، ووفقا للقائمة الموسعة التي أعدها الناخب الوطني جمال بلماضي استعدادا للتربص القادم الذي سينطلق يوم 18 مارس تحضيرا لمواجهة غامبيا في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كان 2019 التي ستحتضنها مصر الصيف القادم وكذلك اللقاء الودي أمام المنتخب التونسي في 26 من الشهر الجاري، ومع هذا لم يكشف بلماضي عن القائمة النهائية المعنية بالتربص، وهو في انتظار نهاية الأسبوع الجاري للكشف عنها بصفة رسمية مثلما جرت عليه العادة منذ توليه العارضة الفنية للخضر.

القائمة مضبوطة وينتظر جديد لاعبيه مع أنديتهم

أنهى الناخب الوطني القائمة المعنية بالتربص القادم، غير أنه يرفض الكشف عنها من الآن وينتظر حتى نهاية الجولة التي ستلعب الأسبوع القادم من الدوريات التي ينشط بها لاعبونا، فبلماضي ومنذ تعيينه دائما ما يعلن عن قائمته قبل يوم أو يومين من انطلاق التربص عبر موقع الفاف، دون تنشيط أي ندوة صحفية لشرح خياراته الفنية والمقياس الذي يستدعى بموجبه اللاعبين.

حديث عن أسماء جديدة في التربص

يدور في محيط الطاقم الفني حديث عن استدعاء بعض اللاعبين لأول مرة لتربص الخضر، فرغم عدم وجود تسريبات لهذه الأسماء الجديدة، غير أن الجولة التي قام بها بلماضي في فرنسا على وجه الخصوص ومعاينة بعض لاعبي الليغ 2 تؤكد إمكانية استدعاء لاعب لوهافر فيكتور لكحل، الذي ينشط وسط الميدان، خاصة في ظل إصابة شيتة وغيابه عن التربص القادم، إضافة إلى إمكانية رؤية مهاجم برنتفورد السعيد بن رحمة مع الخضر من جديدة وعودة بلفوضيل وتايدر وأسماء أخرى غابت عن التربص الماضي.

ب-بكوش

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