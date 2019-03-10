بن رحمة هداف من جديد وبمستوى عالمي :

توهج غير مسبوق يعرفه اللاعب الدولي الجزائري السعيد بن رحمة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، والذي يقدم مستويات خرافية مع ناديه برنتفورد، حيث قاده أمس للعودة بالفوز من مواجهة نادي ميدلسبره، فبعد أن كان اللقاء متعادلا كان للجزائري رأي آخر ورجح كفة فريقه بهدف في الدقيقة 73، ليترك مكانه بعدها ببضع دقائق، بن رحمة وإضافة إلى الهدف قدم مستوى كبير جدا وعالمي يؤكد به أحقيته في اللعب لناد في البريميرليغ وأحقيته في دعوة المنتخب الوطني للتربص القادم، فلاعب نيس السابق وعطفا على أداءه اختير رجل اللقاء ونال علامة 7.9 من موقع هوسكورد، للتذكير بهدفه أمس يكون بن رحمة قد وصل إلى هدفه التاسع و11 تمريرة حاسمة في أول تجربة له في “الشامبين شيب”.

ب-ب

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