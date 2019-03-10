جوفنتوس يخطط لصفقة مدوية من ريال مدريد :

يخطط نادي جوفنتوس الإيطالي لإبرام صفقة مدوية من العيار الثقيل من جديد من داخل صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، بعد ضم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.

ووجه نادي جوفنتوس أنظاره نحو المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أنباء عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي مقاليد الأمور الفنية في ريال مدريد وخلافة الأرجنتيني سانتياغو سولاري، تزيد وضعية استمرار راموس في البيرنابيو تعقيداً، في ظل العلاقة السيئة مع سبيشال وان.

ويترقب مسئولو النادي الإيطالي موقف عودة المدرب البرتغالي مورينيو إلى العاصمة الإسبانية مدريد مرة أخرى لقيادة الملكي، من أجل الإنقضاض على صفقة راموس.



وتصدر راموس عناوين الصحف ووسائل الإعلام هذا الأسبوع بعد خلافه الواضح مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، عقب الخروج الكارثي من دوري أبطال أوروبا أمام فريق أجاكس أمستردام الهولندي.

ويتطلع فريق السيدة العجوز لبناء فريق قوي قادر على السيطرة على أوروبا، حيث يخطط لجمع الشمل من جديد بين راموس وزميله كريستيانو رونالدو في تورينو مرة أخرى.

عودة مورينيو المتوقعة لريال مدريد، ستعزز فرص اليوفي في الظفر بخدمات القائد الأندلسي، والذي لا يتمتع بعلاقات جيدة مع مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

ريال مدريد سخرج خال الوفاض خلال الموسم الحالي بدون أي بطولات، بعد اقتراب لقب الليغا الإسبانية من برشلونة، وخروجه من كأس ملك إسبانيا على يد البرسا، ووداع دوري الأبطال أمام أجاكس.

سانتياغو سولاري لن يكون الراحل الوحيد عن صفوف الميرينغي مع نهاية الموسم، بل هناك مذبحة لاعبين ستطال الكثيرين من نجوم الملكي، في ظل الرغبة في تدعيم الصفوف وجلب صفقات مدوية من العيار الثقيل.

البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد هو أقرب الراحلين في الصيف المقبل، حيث ستكون وجهته المقبلة صوب الكالتشيو بقميص جوفنتوس.

ووافق اللاعب البرازيلي على شروط الانضمام إلى حامل لقب الدوري الإيطالي، والعمل مع رونالدو في تورينو، حيث سيوقع على عقد مدته أربع سنوات مقابل راتب سنوي 12 مليون يورو في الموسم الواحد.

مدافع السيليساو البرازيلي فقد مكانه في تشكيلة حامل لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي، حيث حصل الصاعد ريجلون على ثقة سولاري في قيادة الرواق الأيسر في ظل تقديمه مستويات كبيرة.