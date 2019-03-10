صحافة شالك تهاجم بن طالب والجزائري يعيش أسوأ أيامه :

شنت الصحافة الألمانية على العموم وصحافة نادي شالك على وجه الخصوص هجوما لاذعا على لاعبي ومدرب النادي، بعد السقوط الكبير على أرض ملعب بريمن بأربعة أهداف لهدفين، الخسارة هي الثانية على التوالي بأربعة أهداف وضعت الفريق على بعد نقاط قليلة من دخول منطقة الخطر، نبيل بن طالب لم يستثن من هذا النقد بل على العكس كان واحدا من الأهداف المفضلة، حيث وصفته الصحافة الألمانية يوم أمس باللاعب المتواضع، وقالت أن وجوده في الفريق كعدمه، بن طالب يعيش أسوأ أيامه في الأسابيع الماضية، وكأن أداءه في لقاء السيتي كان نقمة عليه وليس العكس، حيث حملته الكثير من المواقع مسؤولية ما يحدث للفريق ( مع بعض اللاعبين الآخرين) حتى أنها طالبت إدارة النادي بضرورة التخلص منه، وتسير الإدارة لتحقيق هذا الطلب، حيث كشفت تقارير قبل أيام أن بن طالب من ضمن قائمة المسرحين في الصيف المقبل .

بورقعة- ع

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