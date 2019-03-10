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غزال يكتفي بربع ساعة أمام فولهام :

10 مارس 2019 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, المنتخب الوطني, ملاعب العالم 31 زيارة

استعاد نادي ليستر نشوة الانتصارات عندما استقبل نادي فولهام لحساب الجولة الثلاثين من البريميرليغ وفاز عليه بثلاثية مقابل هدف وحيد، اللقاء عرف بقاء الدولي الجزائري رشيد غزال على دكة البدلاء حتى الدقيقة 72 ، حيث قرر المدرب رودغرس إشراكه في وقت كانت النتيجة متعادلة بهدف في كل شبكة، وهو التغيير الذي كان موفقا بعد أن تمكن الثعالب من تسجيل هدفين كان لغزال مساهمة فيهما، على أمل أن تتحسن وضعيته في قادم الجولات ويستعيد مكانته الأساسية مع هذا المدرب الجديد.
ب-ب

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