غلام مهدد بنهاية مشواره الكروي :

كشفت مصادر مقربة جدا من محيط اللاعب الدولي الجزائري ومدافع نادي نابولي الإيطالي فوزي غلام، أن مخاوف كبيرة تثار حول إمكانية نهاية مشواره الكروي بنهاية الموسم الحالي، فرغم عودته من إصابة بليغة ومزدوجة على مستوى الركبة وبعد تطمينات الأطباء بقدرته على استعادة المنافسة بشكل طبيعي، كشف الميدان العكس والجزائري غير قادر على مجابهة الريتم العالي للقاءات وهو السبب الرئيسي وراء إبعاده من قبل المدرب كارلو إنشيلوتي، فغياب غلام عن جل اللقاءات منذ عودته ليس لأسباب فنية، بل خوفا على صحة اللاعب الغير قادر على لعب لقاءات متتالية.

ركبته لا تتحمل ويعاني من نفس إصابة مغني

الغياب لقرابة سنة وتخوف الطاقم الطبي لنابولي من عودة غلام قبل الوقت كان له ما يبرره، فركبة غلام أصبحت هشة كثيرا وغير قادرة على التحمل، فلن يكون بإمكانه اللعب لعدة مباريات متتالية لمدة تسعين دقيقة كاملة، كما أن ذات المصادر أكدت أن غلام يعاني من نفس الإصابة التي عانى منها الدولي الجزائري الأسبق مراد مغني، والتي كانت كافية لإنهاء مسيرته الكروية مبكرا، رغم محاولاته البقاء في الميادين ولو في البطولة الجزائرية.

إصابته لا تشفى وستتجدد في أي وقت

قد يرى البعض في تدرب غلام مع نابولي بشكل عادي أنه تخلص نهائيا من الإصابة، لكن العكس من ذلك فاللاعب يعاني من إصابة لن تشفى، وتجددها وارد في أي لحظة وهو ما حدث من قبل مع مغني الذي كان يلعب لقاء أو لقاءين ويغيب بعدها لمدة طويلة بداعي تجدد الإصابة، التي تعد واحدة من أخطر الإصابات التي تهدد مشوار اللاعبين، فالكل في محيط نابولي يعلم بذلك، وخاصة المدرب أنشيلوتي، وإلا كيف يشرك البرتغالي روي الذي تدرب في حصتين على حساب غلام في لقاء الدوري الأوروبي، وهو الذي كان بديلا له الموسم الماضي.

تواجده في تربص الخضر مستبعد جدا

وضعية غلام في نابولي ستنعكس عليه مع المنتخب الوطني الذي غاب عنه لمدة طويلة وهو مرشح لمواصلة الغياب، فالطاقم الطبي للخضر الذي تنقل من قبل إلى نابولي لمعرفة طبيعة إصابة غلام بعد أن غاب عن أحد التربصات، يكون على دراية تامة بخطورة إصابته، كما أن الطاقم الطبي لنابولي سيعلم نظيره الجزائري عن مستجدات وحالة ركبة غلام، وهو مؤشر قوي على أن بلماضي لن يستدعيه للتربص القادم بنسبة كبيرة جدا.

ب-بكوش

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