مبابي ينهي شائعات ريال مدريد برد حاسم :

أنهى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، كل الشكوك التي أحاطت بمصيره في الصيف المُقبل، في ظل الشائعات التي تحدثت عن اقترابه من الانضمام لريال مدريد.

وازدادت التكهنات حول مبابي، بعد إقصاء بي أس جي من ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، في سيناريو درامي أمام مانشستر يونايتد.

وقال مبابي، خلال تصريحاته لبرنامج “تيليفوت” بقناة تي إف 1 الفرنسية: “لقد صدمت مما حدث أمام مانشستر يونايتد، ولم أتمكن من النوم”.

وأضاف: “كان الأمر صعبًا، المسؤولية تقع علينا، يجب أن نستجوب بعضنا ونبحث عن الأسباب الحقيقية ونحن عملنا بجد للوصول إلى هذه اللحظة، ونشعر بخيبة أمل، لأن دوري الأبطال كان هدفنا”.

وتابع المهاجم الشاب: “يجب أن ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة، والاستعداد بكل قوة لما هو قادم، لنعود أقوى”.

وعن الشكوك حول مستقبله، أجاب: “هناك الكثير من الناس يشككون، لكنني سأواصل الثقة في المشروع الباريسي، وسأكون هنا، وهذا أمر مؤكد، على الرغم مما حدث وهذا قراري منذ فترة قبل الإقصاء من دوري الأبطال، سيكون من غير المفيد أن أكون سببا في أزمات إضافية للنادي”.

يذكر أن كيليان مبابي انضم إلى سان جيرمان في صيف 2017 قادما من موناكو في صفقة ضخمة وصلت قيمتها إلى 180 مليون يورو.