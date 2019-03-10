مجاني يوقع ثنائية في شباك عسلة :

عرف لقاء الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي والذي جمع أمس نادي الحزم بضيفه نادي أحد تألقا كبيرا للدولي الجزائري كارل مجاني مع الضيوف، فبعد أن تقدم أصحاب الأرض عدل مجاني النتيجة عن طريق ضربة جزاء، ليعود الحزم ليضيف الهدف الثاني، غير أن المدافع القادم من طرابزون سبور التركي في الميركاتو الشتوي عدل الكفتين قبل ست دقائق من نهاية اللقاء، موقعا بذلك هدفين في مرمى مواطنه ماليك عسلة حارس الحزم، ومانحا نقطة ثمينة لفريقه الذي لا يزال يقبع في مؤخرة الترتيب برصيد 14 نقطة فقط، للتذكير فإن مجاني ومنذ التحاقه بنادي أحد تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في ثماني لقاءات شارك فيها.

منتظر في الجزائر من أجل تكريمه بعد الاعتزال

من المرتقب أن يكون كارل مجاني صيفا شرفيا في واحد من لقاءي الخضر هذا الشهر، سواء أمام غامبيا أو تونس من أجل تكريمه من قبل الفاف وبقية اللاعبين، على كل ما قدمه للخضر طيلة مسيراته الدولية، فالفاف تريد تبني سياسة جديدة مع اللاعبين الدوليين بعد اعتزالهم دوليا ومجاني سيكون أولهم.

ب-ب

مرتبط