محرز يفوز مع السيتي و يبصم على تمريرة حاسمة :

واصل الدولي الجزائري رياض محرز عروضه القوية مع ناديه مانشستر سيتي، بعد أن ساهم في فوز ناديه ضد الضيف “واتفورد” بملعب “الاتحاد” في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث دخل اللقاء أساسيا و تمكن من ترك بصمته من خلال تقديم تمريرة حاسمة في الدقيقة الـ50 لزميله رحيم ستيرلينغ سجل من خلالها الأخير الهدف الثاني، في مواجهة عرفت فوز أشبال غوارديولا بثلاثية مقابل هدف واحد ، و شارك محرز طيلة تسعين دقيقة قبل أن يعمد غوارديولا إلى استبداله في آخر أنفاس اللقاء ، وهو ما يؤكد استعادة المدرب الاسباني الثقة فيه بعد أن ساهم لاعب الخضر في استعادة السيتي لريادة الترتيب .

مرتبط