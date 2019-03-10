مدرب نوتنغهام فوريست: ” سيكون مفاجئا جدا بالنسبة لي عودة سوداني قبل نهاية الموسم”

أدلى مارتن أونيل مدرب نادي نوتنغهام فوريست بتصريحات للإعلام الإنجليزي أشار فيها لحالة الدولي الجزائري ولاعب الفريق هلال العربي سوداني، أونيل قال أنه مطلع على حالة سوداني وأضاف:” إصابة سوداني في الركبة تتعافى بشكل جيد” وعن أخبار عودته في الموسم الحالي قال أونيل: ” عودة سوداني قبل نهاية الموسم ؟ سأكون متفاجئا جدا في حال حصل ذلك “، ويتواجد سوداني حاليا في قطر من أجل العلاج، حيث أظهرت بعض التقارير قدرته على الركض ومداعبة الكرة، وقالت أنها مؤشرات على قرب عودته للفريق، لكن يبدو أن التقني الإيرلندي غير مقتنع بذلك، ولهذا أكد أن عودته ستكون مفاجئة كبير جدا.

قديورة: ” أتمنى أن أرى سوداني معنا قبل نهاية الموسم”

لحساب نفس الموضوع، أدلى الدولي الجزائري عدلان قديورة بتصريحات للإعلام الإنجليزي يوم أمس قبل لقاء فريقه في الدوري، قديورة قال أنه يتمنى عودة سوداني قبل نهاية الموسم، ورغم أنه لم يشر إلى رغبته في رؤية سوداني يلعب الكان، إلا أنه أكد فقط على رغبته في رؤيته مع الفريق، حيث قال: ” أتمنى أن أرى سوداني معنا في الفريق قبل نهاية الموسم، أتمنى رؤيته لمساعدتنا من أجل تسجيل الأهداف، مكانة سوداني في الفريق محفوظة، اسأل أيا كان سيخبرك بأن سوداني لاعب مرح ويرفع الروح المعنوية للفريق”، قديورة قال هذا الكلام رغم أن سوداني لم يلعب سوى ثلاثة أشهر فقط، قبل أن يصاب ويبتعد لحد الآن وربما لنهاية الموسم .

بورقعة- ع

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