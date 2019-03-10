مستويات زفان الكبيرة تدفع إدارة ران لتجديد عقده :

كشفت صحيفة واست فرانس الفرنسية في أحدث تقاريرها أن إدارة نادي ران الفرنسي ترغب في تجديد عقد لاعبها الجزائري مهدي زفان، واست فرانس قالت أن المستويات الكبيرة جدا التي قدمها زفان جعلت الإدارة تقتنع ببقائه لفترة مقبلة، وكان زفان واحدا من مهندسي الانتصارات الأخيرة للفريق، حيث بات قطعة أساسية، ليس هذا فقط بل لاعب لا يستغنى عنه وهو ما دفع الإدارة إلى مفاوضة وكلاء أعماله من أجل استمراره أكثر في الفريق، يشار إلى أن زفان تحول للاعب أساسي منذ قدوم المدرب الجديد ستفيان جوليان خلفا للمدرب السابق صبري لموشي، وهو من دون شك من أصر على الإدارة من أجل تجديد عقده .

عقده ينتهي بنهاية الموسم وهو في وضع مريح

الرغبة في تجديد عقد زفان وليدة اللحظة وفقط، فقبل أشهر من الآن كان مطرودا من الفريق والنادي يبحث له عن مشتري، الوضع تغير الآن ووضع زفان بات أقوى، حتى أنه سيتفاوض من موقع قوة في الوقت الحالي، ما سيزيد من فرص زفان في فرض منطقه هو قرب نهاية عقده، حيث كشفت التقارير الفرنسية أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، أي أنه حر في التعاقد مع أي فريق كان دون الرجوع لناديه ران، لذلك فإن إدارة ران ستكون مطالبة برفع راتبه الضئيل أصلا من أجل إقناعه بالبقاء، ورغم ما سبق إلا أن زفان سيرضى من دون شك بالبقاء، لأنه يريد الاستمرار في التقدم مع مدربه الحالي الذي أعاد اكتشافه من جديد .

بورقعة- ع

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