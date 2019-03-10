وناس متوقع كأساسي ضد ساسولو :

مرة أخرى، توقعت كثير من الصحف والمواقع الإيطالية مشاركة لاعب الخضر آدم وناس كأساسي في لقاء اليوم ضد ساسولو في الدوري، ولا تمتنع صحافة نابولي خاصة وإيطاليا على العموم في ترشيح وناس للظهور أساسيا، رغم أن المدرب في كل مرة يبعده عن التشكيلة الأساسية، حجج صحافة نابولي تبدو قوية في هذا الشأن، حيث قالت أن الفريق سيتنقل للقاء فريق متواضع هو ساسولو وأنشيلوتي قد يمنح الفرصة لبعض اللاعبين ومن بينهم وناس، إضافة إلى ذلك الدوري الإيطالي انتهى فعليا بخسارة نابولي ضد جوفنتوس الأسبوع الماضي، ما يعني أن اللقاء لن يكون مهما لا هو ولا اللقاءات القادمة بعد أن ضمن نابولي المركز الثاني تقريبا، لذلك ستكون فرصة لمنح الفرصة للاعبين البدلاء.

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